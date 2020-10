Real Madrid, Zidane: "Mi assumo le responsabilità della sconfitta, testa al Clasico"

vedi letture

Le dichiarazioni di Zidane dopo Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3.

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato così la sconfitta casalinga contro lo Shakhtar Donetsk nel primo match stagionale di Champions League: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, sono io il responsabile. Non ho visto la squadra come l’avevo chiesta e, quando succede questo, è colpo dell’allenatore. I giocatori sono in campo e necessitano di soluzioni. Oggi abbiamo giocato male, è difficile dire altro. Non siamo riusciti a fare le cose che ci riescono di solito. Ora ci dobbiamo allenare molto e andare con la testa al Clasico, che è una partita molto importante. Oggi è andata come contro il Cadice: non siamo riusciti a giocare bene, sia sul piano del possesso palla che dell’aggressività”.