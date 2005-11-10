Real Sociedad show a Malaga: 5-2 senza storie, quinto posto in classifica per i baschi
Michele Pavese
Una Real Sociedad sempre più sicura dei propri mezzi rifila una manita al Malaga e balza momentaneamente al quinto posto in classifica. Grande prova della formazione basca, che espugna La Rosaleda con un 5-2 senza storie: apre Kubo dopo appena 3', raddoppia Oskarsson al 26' prima del gol che illude i padroni di casa, firmato da Nino al 54'. Poi show di Oyarzabal, che segna due volte (in mezzo la rete di Martinez del 2-3); alla fine chiude i giochi Guedes.
Il programma della nona giornata
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche 0-0
Betis - Barcellona 2-5
Valencia - Athletic Bilbao 0-0
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander 2-0
Celta Vigo - Alavés 2-1
Malaga - Real Sociedad 2-5
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 22
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Real Sociedad 16
6. Siviglia 14
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Osasuna 11
10. Celta Vigo 11
11. Villarreal 9
12. Athletic Bilbao 9
13. Espanyol 8
15. Rayo Vallecano 8
15. Getafe 8
16. Racing Santander 8
17. Levante 7
18. Elche 7
19. Valencia 6
20. Malaga 4