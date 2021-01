Rennes, Niang di nuovo sul piede di partenza: rischia di diventare la quarta scelta in attacco

Lo scorso 17 dicembre, dopo la partita vinta contro l'Olympique Marsiglia, M'Baye Niang aveva negato con fermezza le voci su un suo possibile addio nella finestra di gennaio. L'ex attaccante di Milan e Genoa aveva vissuto una prima parte di stagione ai margini del Rennes anche a causa degli infortuni, ma 4 giorni prima aveva deciso la sfida contro il Nizza. Gli incontri successivi, però, non lo hanno visto protagonista, tanto che sabato scorso è rimasto in panchina contro il Lione. E non solo: mister Stephan gli ha preferito anche il giovane Rutter nella ripresa, entrato al posto del titolare Terrier.

Con il ritorno di Guirassy - il centravanti titolare - ormai alle porte, Niang rischia quindi di ritrovarsi a essere la quarta scelta in attacco. Ed è per questo motivo che, come riporta Ouest-France. il suo futuro sembra tutt'altro che definito. Una sua cessione fino al termine della finestra invernale non sarebbe da escludere.