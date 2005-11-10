Ricordate Carbonero? L'ex di Cesena e Samp è svincolato da 5 anni ma non si è ritirato

Carlos Carbonero era considerato uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano. Protagonista con le maglie di Arsenal de Sarandí e River Plate, con cui ha conquistato diversi trofei, il colombiano è arrivato fino alla Nazionale e a disputare il Mondiale di Brasile 2014. Poi un grave infortunio e il difficile percorso psicologico che ne è seguito hanno cambiato il corso della sua carriera.

Nato a Bogotá, Carbonero arrivò in Argentina dopo le esperienze con Atlético Huila e Once Caldas. La prima avventura con l’Estudiantes non fu fortunata, ma il prestito all’Arsenal nel 2012 rappresentò la svolta. Sulla fascia destra mostrò tecnica, dribbling e qualità nella creazione del gioco, collezionando 66 presenze, sette gol e sette assist. Con la squadra allenata da Gustavo Alfaro vinse Clausura, Supercoppa Argentina e Copa Argentina. Le sue prestazioni gli valsero la chiamata del River di Ramón Díaz, con cui visse un’altra stagione da protagonista, contribuendo alla conquista del Torneo Final 2014 e della Copa Campeonato, con otto reti e sei assist in 42 partite.

Dopo il Mondiale con la Colombia, dove giocò 45 minuti contro il Giappone, arrivò il salto in Europa con il Cesena in Serie A. Successivamente passò alla Sampdoria, dove condivise lo spogliatoio con Cassano, Muriel e Correa. Sembrava pronto al grande salto, ma un grave infortunio ai legamenti nel gennaio successivo fermò definitivamente la sua ascesa. Oggi Carbonero ha 36 anni, è svincolato da cinque stagioni dopo la fine dell'avventura con il Delfines (Repubblica Dominicana), ma non ha ancora annunciato il ritiro. Aspetta ancora un’ultima occasione per tornare protagonista.