Russia, pari Zenit: che occasione per il CSKA Mosca! Si ferma lo Spartak, ok la Lokomotiv

vedi letture

In Russia lo Zenit San Pietroburgo rischia di perdere la vetta della classifica. Gli azzurri infatti non sono andati oltre il 2-2 contro il Grozny e domani il CSKA Mosca avrà la grande occasione di volare al primo posto ma dovrà battere il Sochi. Solo un pareggio anche per lo Spartak Mosca che ha impattato per 1-1 contro la Dinamo Mosca mentre la Lokomotiv ha battuto 1-0 l'Arsenal Tula.

RUSSIA - TURNO 15

Krasnodar-Tambov 1-0

Grozny-Zenit 2-2

Lokomotiv Mosca-Arsenal Tula 1-0

Spartak-Din. Mosca 1-1

DOMENICA

12.00 CSKA Mosca-Sochi

14.30 Volgograd-Ural

17.00 Kazan-Rostov

LUNEDì

15.00 Ufa-Khimkhi



CLASSIFICA: Zenit 31*, CSKA Mosca 31, Sp. Mosca 29*, Din. Mosca 27*, Grozny 24*, Lok. Mosca 24*, Sochi 23, Rostov 23, Krasnodar 21*, Kazan 21, Ural 15, Arsenal Tula 13*, Tambov 12*, Khimkhi 12, Volgograd 7, Ufa 7.

*una gara in più