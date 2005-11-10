Saudi Pro League, Ronaldo segna il 982° gol in carriera e trascina l'Al Nassr al successo

Un altro passo verso quota mille per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è andato a segno nella vittoria esterna per 3-1 dell'Al Nassr contro l'Al Faysaly nella Saudi Pro League, raggiungendo così 982 gol nelle partite ufficiali disputate in carriera. CR7 ha realizzato la rete del momentaneo 2-0 sfruttando l'assist di Joao Felix, mentre le altre marcature dell'Al Nassr sono state firmate da Al Hamdan e Angelo. Bongonda ha invece trovato il gol per i padroni di casa. Per Ronaldo si tratta della sesta rete stagionale: cinque sono arrivate in campionato e una in AFC Champions League.

Cristiano Ronaldo a 18 gol dal traguardo dei mille

A 41 anni Ronaldo continua dunque la sua personale rincorsa a un record impressionante. Dei 982 gol ufficiali realizzati, 836 sono arrivati con i club in 1.109 presenze e altri 146 con la nazionale portoghese in 234 partite. Il bottino a livello di club è distribuito lungo tutte le tappe della sua carriera: 5 reti con lo Sporting Lisbona, 145 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 101 con la Juventus e 135 con l'Al Nassr. Al cinque volte Pallone d'Oro mancano quindi soltanto 18 reti per raggiungere quota 1.000, un traguardo che continua ad avvicinarsi partita dopo partita.

Saudi Pro League, il calendario dell'11ª giornata

Giovedì 22 ottobre

Al Hazem-Al Fayha 2-2

Al Fateh-Al Shabab 1-3

Venerdì 23 ottobre

Al Faisaly-Al Nassr 1-3

Al Ittihad-Al Diriyah – ore 17:30

Al Ahli-Al Khaleej – ore 20:00

Al Qadsiah-Al Hilal – ore 20:00

Sabato 24 ottobre

NEOM SC-Abha – ore 16:00

Al Kholood-Al Ettifaq – ore 17:05

Al Riyadh-Al Taawoun – ore 20:00

Saudi Pro League, la classifica aggiornata

1. Al Qadsiah – 25 punti (10 partite)

2. Al Hilal – 24 punti (9 partite)

3. Al Nassr – 22 punti (9 partite)

4. Al Ittihad – 20 punti (9 partite)

5. Al Ahli – 18 punti (9 partite)

6. NEOM SC – 16 punti (10 partite)

7. Al Diriyah – 15 punti (10 partite)

8. Al Ettifaq – 15 punti (10 partite)

9. Al Kholood – 12 punti (9 partite)

10. Al Khaleej – 12 punti (10 partite)

11. Al Shabab – 11 punti (10 partite)

12. Al Hazem – 10 punti (11 partite)

13. Al Riyadh – 9 punti (9 partite)

14. Al Fayha – 8 punti (11 partite)

15. Al Faisaly – 7 punti (9 partite)

16. Al Fateh – 6 punti (11 partite)

17. Al Taawoun – 4 punti (10 partite)

18. Abha – 2 punti (8 partite)