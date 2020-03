Siviglia, Nolito preannuncia l'addio: "Andrò via a fine stagione, ma non so ancora dove"

Nolito, esterno offensivo del Siviglia, in un'intervista a Goal.com ha confermato il suo addio al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto (scadenza 30 giugno potrebbe essere posticipata di un mese a causa dell'emergenza Coronavirus): "Il 30 giugno sarò libero, ma non so ancora quale sarà il mio futuro. Di questo si occupa il mio agente. In questo periodo ci alleniamo con delle tabelle che ci hanno inviato i membri dello staff del Siviglia. Un'ora e mezza o due di lavoro per non perdere la forma fisica, visto che non sapremo quando finirà tutto questo".