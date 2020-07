Sporting a un passo dall'ex Parma Feddal, A Bola titola: "Non scappa più"

Lo Sporting Clube de Portugal è a un passo da Zouhair Feddal, difensore classse '89 che abbiamo visto in Italia con le maglie di Siena, Parma e Palermo. Attualmente al Real Betis, il centrale marocchino ha un accordo col club lusitano, che ha convinto anche gli andalusi a cederlo per circa tre milioni. "Non scappa più", titola in prima pagina A Bola, che evidenzia come l'operazione sia praticamente conclusa.