Sporting-LASK, le formazioni ufficiali: un obiettivo del Milan e Doumbia in campo dal 1'
Michele Pavese
Lo Sporting vuole sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio percorso finora ottimo nella fase campionato della Champions League. Contro il LASK, la formazione portoghese si presenta con il 4-3-3: Pereira tra i pali, con Fresneda, Quaresma, Inacio e Araujo a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo spazio a Simoes, Altimira e l'azzurro Doumbia, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, invece, il tridente sarà composto da Catamo, Suarez e Irankunda.
Il LASK risponde con un sistema a tre in difesa. Jungwirth sarà il portiere della squadra austriaca, protetto dal terzetto composto da Mbuyamba, Alemao e Andrade. A centrocampo spazio a Jorgensen, Danek, Ljubicic, Horvath e Dibango, mentre in attacco la coppia scelta è formata da Lang e Kalajdzic.
Sporting (4-3-3): Pereira; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Simoes, Altimira, Doumbia; Catamo, Suarez, Irankunda.
LASK (3-5-2): Jungwirth; Mbuyamba, Alemao, Andrade; Jorgensen, Danek, Ljubicic, Horvath, Dibango; Lang, Kalajdzic.