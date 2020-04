St. Etienne, Caiazzo: "Vogliamo finire la stagione ma non intendiamo forzare la decisione"

Il presidente del Saint-Étienne, Bernard Caiazzo ha parlato così della ripresa del campionato: "La Federazione dice di non forzare lo stop o la ripresa. Forzare la decisione è fuori discussione, soprattutto per motivi di salute. È troppo presto. In Belgio hanno preso questa decisione, ma la UEFA afferma che i campionati devono continuare, altrimenti non ci sarà alcuna qualificazione in Champions League o Europa League. Se non riusciremo a fine, questa è un'altra storia. Possiamo finire il 3 agosto al massimo. Non sappiamo quale sarà la decisione, una stagione annullata o no, o qualcos'altro. Noi del Saint-Etienne vogliamo chiaramente finire il campionato, soprattutto con la finale della Coupe de France. Ma non a scapito della salute di nessuno, dei giocatori o dell'ambiente. Non c'è un problema finanziario ma un problema di salute".