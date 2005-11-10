Super Lig, Besiktas k.o.: Salah ancora protagonista nella vittoria per 2-0 del Trabzonspor

Terza sconfitta in campionato per il Besiktas di Vincenzo Italiano. Nel posticipo dell’ottava giornata di Süper Lig, le Aquile Nere cadono sul campo del Trabzonspor, che si impone con un gol per tempo e conquista tre punti pesanti nella corsa ai vertici della classifica.

A decidere la sfida del Papara Park sono Tufan e Mohamed Salah. Il centrocampista turco sblocca il risultato nella prima frazione, mentre nella ripresa arriva la firma del fuoriclasse egiziano, ancora una volta decisivo dal suo arrivo in Turchia. Per Salah si tratta dell’ennesima conferma di un avvio di stagione straordinario: l’ex Liverpool continua a trascinare il Trabzonspor a suon di gol (nove) e assist (quattro), dimostrando di essere ancora un giocatore capace di fare la differenza ai massimi livelli.

La squadra di Italiano resta così ferma a 15 punti, scavalcata proprio dal Trabzonspor, che sale a quota 16 e si prende momentaneamente il quinto posto in classifica.