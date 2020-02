vedi letture

Tante occasioni, un infortunio e nessun gol: Real Madrid-Manchester City 0-0 al 45'

Tante emozioni, un infortunio e nessun gol: il primo tempo di Real Madrid-Manchester City si chiude sul risultato di 0-0. Grandi protagonisti i due portieri. Al 21' Courtois s'inventa una grandissima parata su Gabriel Jesus, liberato in area dal solito De Bruyne; pochi minuti dopo, al 30', Ederson risponde a sua volta alla grande a un ben colpo di testa di Benzema. Al 32' fuori per KO Laporte, sostituito da Fernandinho al centro della difesa inglese. Ultimissima e clamorosa occasione, a un soffio dall'intervallo, per il City, ancora con Gabriel Jesus: decisivo il salvataggio sulla linea di Casemiro. Nulla di fatto, per ora, al Bernabeu è 0-0 al 45'.