Ten Hag torna all'attacco di Ronaldo: "Ha tradito il progetto del Manchester United"

A quasi due anni dal suo esonero, Erik ten Hag è tornato a parlare della difficile convivenza con Cristiano Ronaldo al Manchester United, rivelando retroscena finora mai raccontati. In un'intervista concessa a The Athletic, l'allenatore olandese ha puntato il dito contro il fuoriclasse portoghese, accusandolo di non aver rispettato gli impegni presi all'inizio della loro collaborazione: "Ha lasciato la squadra e ha lasciato anche me", ha dichiarato Ten Hag, spiegando di essere volato personalmente in Portogallo prima dell'inizio della sua avventura a Old Trafford per illustrargli il progetto tecnico. "Lo rispettavo enormemente, è uno dei più grandi della storia del calcio, ma da allenatore dovevo prendere decisioni razionali".

L'ex tecnico dei Red Devils ha poi criticato l'atteggiamento dell'attaccante negli allenamenti. Secondo Ten Hag, Ronaldo non avrebbe raggiunto la condizione fisica necessaria, mostrando poca intensità nelle sedute e faticando a incidere anche nelle partite. "Gli dicevo che, se non riusciva ad arrivare in area, non avrebbe potuto segnare. Non correva né con il pallone né senza. Semplicemente non si era preparato", ha spiegato.

L'olandese ha aggiunto anche un altro retroscena, sostenendo che CR7 invitasse i compagni a risparmiarsi durante gli allenamenti, un messaggio che il tecnico giudicava incompatibile con le esigenze del gruppo. Il rapporto tra i due si deteriorò definitivamente nell'autunno del 2022, quando Ronaldo rilasciò la celebre intervista contro il Manchester United e lo stesso Ten Hag. Da lì arrivò la risoluzione del contratto e la fine della seconda avventura del portoghese a Old Trafford.