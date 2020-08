tmw Un centravanti qatariota per Carrera? C'è l'offerta dell'AEK Atene per Almoez Ali

vedi letture

Almoez Ali molto vicino al ritorno in Europa. Il capocannoniere dell'ultima Coppa d'Asia può tornare nel Vecchio Continente questa estate dopo essere stato a un passo dal ritorno in Austria, al LASK Linz, a gennaio.

Di proprietà dell'Al Duhail, il calciatore classe '96 potrebbe finire all'AEK Atene, club allenato da Massimo Carrera, che ha presentato un'offerta di prestito biennale con opzione per il riscatto. Molto vicino l'accordo col ragazzo, che ha dato il suo ok al trasferimento in Grecia.