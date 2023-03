ufficiale Ademi va in Cina. E la Dinamo Zagabria decide di ritirare il suo numero

La Dinamo Zagabria perde il suo capitano: Arijan Ademi saluta e si trasferisce in Cina. Il centrocampista macedone, 31 anni, ha firmato per il Beijing Gouan. Per quanto fatto in 13 anni di militanza (intervallati da un anno di prestito alla NK Lokomotiva), la Dinamo ha deciso di ritirare la maglia numero 5.