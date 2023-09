ufficiale Ademi torna a Zagabria, il capitano si riprende la n° 5 ritirata dalla Dinamo

Nei giorni scorsi la Dinamo Zagabria ha completato e poi ufficializzato un ritorno storico per il club, a distanza di pochi mesi dall'addio dato alla Croazia per tentare l'avventura in Cina. Ora Arijan Ademi, centrocampista a lungo capitano della Dinamo, saluta a sua volta il Beijing Gouan e torna nel posto in cui si è meglio trovato in carriera. Ha firmato un contratto triennale e si è ripreso la maglia numero 5 che il club aveva ritirato in suo onore.