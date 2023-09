ufficiale Bayer Leverkusen, rinnovo per Tapsoba. Il difensore firma fino al 2028

Nuovo contratto per Edmod Tapsoba. Il difensore del Bayer Leverkusen, nel mirino anche del Tottenham nella scorsa finestra di calciomercato, ha rinnovato con il club tedesco. Il calciatore 24enne ha firmato il prolungamento fino al 2028. Un ottimo traguardo per il calciatore che nel gennaio 2020 è approdato in Bundesliga fra le file dei rossoneri dal Vitoria Guimaraes.

Il direttore sportivo Simon Rolfes ha così commentato: "Il suo rinnovo mostra assolutamente la via da seguire per la nostra squadra e il nostro club. Edmond è uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga, ha sicuramente il potenziale per arrivare ai vertici della scena internazionale".