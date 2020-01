© foto di J.M.Colomo

Nuovo innesto per il Bordeaux. Paulo Sousa da domani potrà contare anche su Ruben Pardo (27), che arriva a titolo definitivo dalla Real Sociead e firma un contratto fino a giugno 2022. Quest'anno il centrocampista spagnolo non è mai sceso in campo con la maglia della squadra di San Sebastian e adesso riparte dalla Ligue 1.