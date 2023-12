ufficiale Cruzeiro, Ronaldo ha scelto il nuovo tecnico. È l'argentino Nicolás Larcamón

Nonostante la grande rivalità calcistica tra i due Paesi, gli allenatori argentini sono ben visti in Brasile. E così, il Cruzeiro ha già ufficializzato l'arrivo in panchina di Nicolás Larcamón: 39 anni, fino a qualche giorno fa allenava il Leon, squadra messicana sconfitta dagli Urawa Reds nel Mondiale per club.

Larcamón ha firmato fino al 2025 ed è stato preferito a profili più conosciuti, come Fernando Gago e Gabriel Milito, vecchie conoscenze del calcio europeo. Il presidente Ronaldo aveva deciso di non confermare Paulo Autuori, allenatore ad interim nelle ultime partite del campionato concluso da poco.