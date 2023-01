ufficiale Germania, Völler il nuovo direttore della DFB. Sarà operativo dall'1 febbraio

Rudi Völler sarà il nuovo direttore della DFB (Federazione calcistica della Germania) dall'1 febbraio. Sul sito ufficiale si legge che la decisione è stata presa dopo una task force tra il presidente della DFB Neuendorf, il vicepresidente Watzke, Voeller, Rummenigge, Kahn e Mintzlaff.

L'ex attaccante della Roma ha commentato così la decisione: "Dopo molti anni fantastici al Bayer 04 Leverkusen, sto tornando nel luogo in cui ho potuto vivere momenti meravigliosi come allenatore. Ecco perché mi sto avvicinando al mio nuovo incarico con la Nazionale con gratitudine, passione e grande motivazione. Prima di tutto, dobbiamo gettare le basi per un Europeo di successo in casa nel 2024, supportato da tutta la Germania. Abbiamo i giocatori per questo. Ora vogliamo formare una comunità affiatata da questi tanti top giocatori, una Nazionale volitiva e simpatica con il chiaro obiettivo del supporto illimitato dei tifosi. E soprattutto, voglio dare un vantaggio al nostro allenatore della Nazionale Hansi Flick e alla sua squadra di allenatori".