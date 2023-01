ufficiale Girona, doppio annuncio. Rinnovo con Bueno, da New York arriva Callens

Doppio annuncio del Girona, che rende noto un rinnovo di contratto e un nuovo acquisto. Il difensore Santiago Bueno ha raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 fino al 2026, la difesa si rinforza anche con l'arrivo di Alexander Callens, centrale 30enne ispano-peruviano che arriva a costo zero da New York City in MLS.