ufficiale Il Benfica riaccoglie nuovamente Guedes. Il Wolverhampton lo cede in prestito

Dopo Angel Di Maria, il Benfica riaccoglie anche Gonçalo Guedes. Il portoghese torna a casa, nel club in cui è cresciuto, dopo i sei mesi in prestito della passata stagione; il Wolverhampton ha dato l'ok per una nuova cessione a titolo temporaneo dell'esterno offensivo, che dunque indosserà di nuovo la maglia delle Aguias fino al termine della stagione.