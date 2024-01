Ufficiale Gonçalo Guedes torna in Spagna: è un nuovo giocatore del Villarreal

vedi letture

Il Villarreal rende noto di aver ingaggiato Gonçalo Guedes dal Wolverhampton con la formula del prestito secco. Il nuovo attaccante del submarino amarillo ha superato le visite mediche e ha sostenuto già la prima seduta d'allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Ha scelto la maglia numero 9.

RITORNO IN SPAGNA - In questa prima parte di stagione, Guedes ha giocato, sempre in prestito, al Benfica. 14 presenze, zero reti e due assist contando tutte le competizioni. 27 anni, Guedes fa così ritorno in Spagna dopo un anno e mezzo. La sua precedente esperienza è stata con la maglia del Valencia, dove dal 2017 al 2022 ha raccolto 178 presenze, segnando 36 reti. Per lui anche 32 presenze e 7 reti con la maglia della nazionale portoghese, che però non indossa più da giugno 2022.

AL CAPEZZALE DI UN VILLARREAL IN CRISI -Va a rinforzare una squadra che dopo 20 giornate di campionato si trova clamorosamente al 15° posto, appena quattro punti sopra la zona retrocessione. Eliminato in Copa del Rey al terzo turno dal piccolo Unionistas de Salamanca, il Villarreal è ancora in corsa in Europa League dove ha vinto il suo raggruppamento e si è pertanto già qualificato agli ottavi di finale.