E' stato promessa del Chelsea prima, del Liverpool poi, ma ha espresso il meglio soltanto qualche anno dopo, un po' più in là con l'età, con il Bournemouth. E adesso Dominik Solanke viene premiato proprio dai Chernies, di cui è divenuto un perno.

L'attaccante classe '97 ha infatti rinnovato il suo contratto con il club inglese. Ad annunciarlo è il Bournemouth stesso a mezzo social: "L'arciere resterà qui fino al 2027. Siamo lieti di confermare che abbiamo concordato un nuovo contratto con Solanke", si legge su Twitter.



The archer is here until 2027 🏹

We're delighted to confirm @DomSolanke has agreed a new contract at #afcb ✍️ pic.twitter.com/e9E8KQgErS

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 14, 2023