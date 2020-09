Colpo per il centrocampo del Leeds United. Con una nota il club neopromosso in Premier League ha annunciato l'acquisto dalla Real Sociedad di Diego Llorente. Il difensore scuola Real Madrid approda ad Elland Road con un contratto quadriennale.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad

— Leeds United (@LUFC) September 24, 2020