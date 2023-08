ufficiale Mainz, riecco Mwene. Due anni fa i tedeschi l'avevano ceduto al PSV

Secondo acquisto in due giorni per il Mainz, che dopo aver preso nella giornata di ieri Richter dall'Hertha Berlino a centrocampo, arriva oggi un rinforzo per la difesa dei tedeschi. Prelevato a titolo definitivo il terzino 29enne Philipp Mwene, per il quale si tratta di un ritorno a casa dato che due anni fa aveva lasciato Magonza per il PSV Eindhoven, da cui è stato ora ripreso a titolo definitivo.