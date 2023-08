ufficiale Monaco, addio a titolo definitivo per Musaba. L'attaccante va in Inghilterra

Reduce da esperienze in prestito in giro per l'Europa, prevalentemente in Olanda tra Heerenveen e quel NEC che l'ha lanciato nel calcio che conta con l'intermezzo francese del Metz, per l'attaccante olandese di origini congolesi Anthony Musaba (22 anni) è tempo di dare l'addio al Monaco e di farlo a titolo definitivo.

Tenterà l'avventura nel campionato inglese, anche se per il momento solamente in quello di seconda divisione, il Championship: Musaba è stato ufficializzato come un nuovo calciatore dello Sheffield Wednesday a titolo definitivo. Di seguito l'annuncio social dato dalla società di Oltremanica che ha come stemma un gufo.