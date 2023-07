ufficiale Porto, dal Barcellona arriva Nico Gonzalez. Ai catalani quasi 9 milioni

vedi letture

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore del Porto. Ad annunciarlo è il club portoghese, che accoglie il giovane spagnolo, lo scorso anno in prestito al Valencia. Esploso con il Barça da giovanissimo, al fianco di Pedri, Nico lascia i catalani a titolo definitivo per rilanciarsi in Portogallo, dopo una stagione in chiaroscuro a Mestalla.

Al Barcellona vanno 8.5 milioni di euro, come spiega direttamente il club catalano, che libera così la rosa di un nuovo elemento che non faceva parte dei piani di Xavi.