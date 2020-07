Il Lipsia, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l'arrivo del sudcoreano Hee-chan Hwang dal Salisburgo. L'attaccante è il diciassettesimo giocatore che arriva dalla squadra austriaca. Classe 1996, in stagione ha collezionato 27 presenze, mettendo a segno ben 11 reti.

