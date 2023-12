ufficiale Wolverhampton, rinnova Hee-Chan Hwang. Ha firmato fino al 2028

vedi letture

Hee Chan Hwang, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Wolverhampton. L'accordo durerà fino al 2028, con l'opzione per ulteriori 12 mesi. Il nazionale sudcoreano, già 9 gol in stagione, si è trasferito al Molineux inizialmente in prestito nel 2021 e adesso sta disputando la sua migliore stagione.

Il direttore sportivo Matt Hobbs ha dichiarato: “Da quando è arrivato Hee-Chan, ha sempre dato tutto per il club. Adesso i tifosi apprezzano davvero quello che fa in campo, segna gol ed è una parte importante della squadra di Gary O'Neil. È un rinnovo pienamente meritato per quello che sta facendo dentro e fuori dal campo. Siamo in una fase di rinnovamento e ha dimostrato di voler far parte di quel progetto".