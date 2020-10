ufficiale Slovacchia, esonerato il ct Hapal nonostante la qualificazione in finale playoff

La Federcalcio slovacca rende noto di aver esonerato il commissario tecnico Pavel Hapal, nonostante abbia condotto la selezione a giocarsi la finale playoff per accedere a Euro 2021. "Non sono state ritenute soddisfacenti le prestazioni della squadra e non hanno accolto le aspettative del pubblico" si legge nel comunicato. La Slovacchia si giocherà la finale playoff il 12 novembre a Belfast, in gara secca contro l'Irlanda del Nord. La nomina del nuovo commissario tecnico è prevista per martedì.