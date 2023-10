ufficiale Spoiler del Celje, lo spagnolo Riera sarà il nuovo allenatore del Bordeaux

vedi letture

Il Bordeaux si appresta ad accogliere il nuovo allenatore. Dopo l'addio con David Guion, a seguito di una partenza piuttosto stentata in Ligue 2, la panchina dei girondini sarà presa da Albert Riera. Già in forza ai francesi dal 2003 al 2005 da calciatore, oltre alla più illustre esperienza al Liverpool, lo spagnolo lascia la guida degli sloveni del Celje, che hanno di fatto dato l'annuncio anche della sua prossima avventura, anticipando così il Bordeaux con una sorta di "spoiler". Al suo posto intanto il Celje ha già nominato Damir Krznar come sostituto.