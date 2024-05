Fiorentina, contro il Napoli sarà un match point per l'Europa: Conference sicura vincendo

Risultato importante per la Fiorentina, che batte 2-1 il Monza e adesso ha nelle sue mani un match point per la zona Conference League da poter provare a utilizzare già nel prossimo weekend di campionato. Battendo il Napoli nello scontro diretto di venerdì prossimo (si gioca in serata, ore 20:45) i viola infatti sarebbero definitivamente irraggiungibili per il Napoli, mentre il Torino potrebbe solo raggiungere i toscani, in quel caso, ma sarebbe dietro per gli scontri diretti.