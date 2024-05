Ufficiale Kurzawa addio al PSG dopo 9 anni: "L'amore che provo per questo club è sincero"

Layvin Kurzawa, 9 anni dopo, saluta il PSG. Il terzino sinistro ha annunciato sul proprio profilo Instagram che alla fine della stagione lascerà il club con cui ha trascorso un periodo importante della sua carriera. Questo quanto ha scritto e il post condiviso sui social:

"2015-2024… Per te Parigi Saint-Germain... È a malincuore che scrivo questo. Sono passati 9 anni al Paris Saint-Germain e sono volati. Ho vissuto momenti bellissimi, e alcuni dei più difficili. Ma sappiate che l'amore che provo per il Paris Saint-Germain è sincero. Negli anni in cui sono cresciuto con te, sono diventato papà due volte in questa bellissima città. Parto con la testa piena di ricordi. Fidatevi di me, ogni volta che ho indossato questa maglia ho sempre voluto dare il meglio di me e soprattutto senza barare. So che i nostri rapporti sono stati complicati a volte, ma sappiate che non sono altro che positivo e che ho avuto il privilegio di avere il Parco dei Principi come casa per tutti questi anni. Dopo tanti anni, lotte e litigi, volto pagina. Voglio ringraziare in particolare i miei compagni di squadra, lo staff, la società e i tifosi. I giocatori sono di passaggio, ma il Paris Saint-Germain rimane grande... QUESTO È PARIGI!".