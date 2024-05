Milan, Calabria a Giroud: "Hai dato tantissimo a questa squadra ed anche a me"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV nella quale ha annunciato il suo addio al Milan, Olivier Giroud ha ricevuto un'emozionante video da parte dei suoi compagni di squadra che hanno voluto omaggiarlo con belle parole. Queste quelle di capitan Calabria: "Ciao Oli. Speravo non arrivasse mai anche per te questo momento. Hai dato tantissimo a questa squadra, a questo gruppo ed anche a me. E' stato un privilegio, e me lo ricordo per sempre".

In tre anni al Milan - con due partite ancora da giocare contro Torino e Salernitana, l'ultima a San Siro in cui verrà salutato - Giroud ha giocato in totale 130 partite segnando 48 gol. Di questi 38 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 1 in Europa League. Il tutto condito da 20 assist. Tra i momenti più memorabili si ricordano la doppietta nel derby del febbraio 2022, il gol con il Napoli un paio di mesi dopo, le reti contro il Sassuolo nel giorno del tricolore, il gol in acrobazia contro lo Spezia, la rete al Maradona nei quarti di Champions League, il gol contro il PSG nella fase a gironi della Champions di quest'anno.

Nella stagione 21-22 lo scudetto vinto, che per tanti tifosi milanisti richiama alla mente quel "si è girato Giroud" nel derby decisivo contro l'Inter. A ottobre 2023 Giroud aveva indossato la maglia di Maignan (che era stato espulso a sostituzioni esaurite) finendo in porta nei minuti finali del match contro il Genoa e salvando pure il risultato su Puscas. Per Giroud, come noto, adesso è pronta la maglia dei Los Angeles FC.