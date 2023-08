ufficiale Werder Brema, Gruev va in Inghilterra. Definito il suo passaggio al Leeds

Il Werder Brema saluta una sua colonna degli ultimi anni. Si tratta di Ilia Gruev, centrocampista classe 2000 che oggi si è trasferito ufficialmente al Leeds. Arrivato nel 2015, il bulgaro ha fatto tutta la trafila tra giovanili e riserve fino a diventare un elemento importante della prima squadra del Werder (con 62 presenze e 1 gol).

Ecco come il club biancoverde si è congedato dal suo ormai ex giocatore, con un comunicato postato sui canali ufficiali del club: "L'SV Werder Bremen e Ilia #Gruev si separano: il nazionale bulgaro si trasferisce con effetto immediato al club del campionato inglese Leeds United. Grazie per i tuoi anni in biancoverde, Ilia!".