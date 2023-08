UFFICIALE: Wolverhampton, ecco il nuovo allenatore: triennale per Gary O'Neil

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Gary O'Neil è il nuovo allenatore del Wolverhampton. Il tecnico inglese, che ha preso il posto di Julen Lopetegui, ha firmato un contratto triennale con i Wolves.

Il direttore sportivo Matt Hobbs ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Gary nel club. È un giovane allenatore altamente motivato con principi forti e molto apprezzato da tutti quelli con cui ha lavorato, siamo entusiasti di vedere cosa possiamo ottenere insieme ai Wolves. Tutti al Wolverhampton

non vedono l'ora di dare il benvenuto a Gary, offrendogli il loro pieno supporto e lavorando in modo collaborativo per aiutare il club a continuare ad andare avanti insieme".

Gary O'Neil has been appointed as our new head coach.

Welcome to the club, Gary 🤝

— Wolves (@Wolves) August 9, 2023