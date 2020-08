ufficiale WSG Tirol, dalla Juventus ecco Frederiksen

Continua il rapporto di collaborazione tra il WSG Tirol, già noto come WSG Wattens o WSG Swarovski Wattens, e la Juventus. Il giocatore scelto per andare in prestito questa volta è Nikolai Baden Frederiksen (20), attaccante danese che ha giocato sia con la Primavera che con la formazione under 23 bianconera.