ufficiale Triestina, sfuma l'arrivo di Taferner. Ha firmato con il WSG Tirol

Matthäus Taferner non sarà un giocatore della Triestina. Nonostante il lungo corteggiamento il centrocampista classe 2001 ha infatti deciso di continuare la sua avventura in Austria, dopo aver salutato il Wolfsberger, firmando con il WSG Tirol. Lo ha annunciato il club che milita nella Bundesliga austriaca.

Taferner dopo essere cresciuto nel FC Wacker Innsbruck ha fatto il suo esordio in Bundesliga nel 2019 per poi trasferirsi in Germania alla corte della Dinamo Dresda e infine fare ritorno in Austria dove lo scorso anno ha collezionato 33 presenze di cui quattro nei preliminari di Conference League. Ora il ritorno in Tirolo con un contratto a lungo termine con il club biancoverde che spegne le speranze degli alabardati di impreziosire la propria rosa con un giocatore di caratura internazionale.