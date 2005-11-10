Valencia, svolta societaria: una holding entra nel club con il 42% e investe 100 milioni

Cambia in maniera significativa la struttura societaria del Valencia. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente l'accordo raggiunto tra l'azionista di maggioranza Meriton Holdings e il gruppo di investimento Pitchwise Holdings. Il consorzio acquisirà una parte delle azioni attualmente nelle mani di Meriton e, una volta completata l'operazione, arriverà a detenere il 42% del Valencia. Il passaggio più importante riguarda però l'immissione di nuove risorse: Pitchwise investirà direttamente 100 milioni di euro nelle casse della società, capitale che sarà immediatamente disponibile per sostenere i programmi di sviluppo del club.

Valencia valutato complessivamente 1,25 miliardi di euro

L'accordo è stato costruito sulla base di una valutazione complessiva del Valencia pari a 1,25 miliardi di euro. Nel calcolo rientrano l'intero patrimonio sportivo e immobiliare della società, comprese le squadre maschile e femminile, lo storico Mestalla e il progetto del futuro Nou Mestalla. Non sono stati invece comunicati né la cifra che Pitchwise verserà direttamente a Meriton per rilevare la partecipazione azionaria né le tempistiche precise necessarie per completare l'intera operazione.

Meriton resta azionista di maggioranza, Kiat Lim ancora presidente

L'ingresso di Pitchwise non comporterà comunque l'uscita di scena dell'attuale proprietà. Meriton Holdings conserverà infatti la quota di maggioranza del Valencia anche dopo la cessione del 42%, mentre Kiat Lim continuerà a ricoprire il ruolo di presidente. Si apre così una nuova fase per la società spagnola: il nuovo investitore avrà una presenza molto rilevante nell'azionariato e, soprattutto, garantirà al club 100 milioni di nuove risorse da utilizzare per sostenerne lo sviluppo.