Cinque in vetta alla classifica di Ligue 1: c'è anche il Lione dopo il 2-1 con il Nizza
Michele Pavese
Tre punti d'oro. Vittoria per il Lione di Paulo Fonseca, che va sotto contro il Nizza ma rimonta e la spunta per 2-1. Succede tutto nel primo tempo: Wahi porta avanti gli ospiti, Sulc pareggia e Tessmann fa esultare la formazione di casa. che si unisce al gruppo in vetta alla classifica e per differenza reti è prima assoluta.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens 1-3
Lilla - Brest 1-1
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia 2-5
Le Havre - Auxerre 1-3
Lorient - Monaco 1-0
Paris FC - Rennes 4-3
Lione - Nizza 2-1
CLASSIFICA
Monaco 14
Paris Saint-Germain 14
Lilla 14
Lione 14
Paris FC 14
Rennes 13
Lorient 11
Lens 10
Tolosa 9
Marsiglia 9
Brest 9
Auxerre 9
Nizza 8
Strasburgo 7
Angers 7
Le Mans 6
Troyes 4
Le Havre 2