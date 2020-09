Via libera per Higuain: prima seduta per l'attaccante argentino con l'Inter Miami

Gonzalo Higuain può finalmente cominciare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra. L'attaccante argentino, nuovo acquisto dell'Inter Miami, ha ricevuto il nullaosta dai medici e si è unito alla formazione americana e allo staff tecnico nella seduta odierna. Lo stesso club lo ha annunciato sui social: ecco la prima immagine del Pipita sui campi del centro sportivo.

🚨 Gonzalo Higuaín has been cleared for training and has joined his teammates and coaching staff. 🚨

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 22, 2020