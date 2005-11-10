Viaggio in Spagna per Messi: vince un premio a Oviedo e lo dedica a papà Jorge

Oviedo si è fermata per Lionel Messi. La presenza dell'argentino alla cerimonia del Premio Principessa delle Asturie ha generato un'attesa eccezionale, con tifosi radunati fin dalle prime ore davanti all'Hotel de la Reconquista e grande attenzione mediatica. Messi è stato premiato per "la sua eccezionale carriera sportiva, il suo talento straordinario e il suo costante impegno benefico" a favore dei bambini più svantaggiati. Durante la visita ha voluto ricordare anche il padre Jorge, recentemente scomparso, sottolineando come fosse stato tra i più felici nell'apprendere la notizia del riconoscimento.

La principessa Leonor celebra Messi: "Una carriera senza precedenti"

Nel corso della cerimonia al Teatro Campoamor, la principessa Leonor ha dedicato parole importanti al fuoriclasse argentino: "Ecco perché ha senso guardare a Messi oggi e alla sua carriera senza precedenti". Poi una definizione particolarmente significativa: "Ha trasformato lo straordinario in routine, interpretando il gioco e decidendo cosa fosse più efficace in decimi di secondo, rispettando l'essenza collettiva al di sopra dell'ego". Anche il ct della Spagna Luis de la Fuente, presente al ricevimento reale, ha reso omaggio all'argentino: "L'eredità che Messi sta lasciando nello sport e nel calcio è eccezionale. È un esempio di molti valori, sia come persona che come giocatore".

Oltre 6mila persone per Messi, poi il ritorno a Miami

L'entusiasmo aveva accompagnato Messi fin dal suo arrivo nelle Asturie giovedì mattina. Nel pomeriggio oltre 6mila spettatori, tra cui 1.500 studenti asturiani, avevano partecipato all'incontro con il calciatore al Palacio de los Deportes di Oviedo. Dopo il ricevimento reale e la cerimonia, per Messi è già tempo di tornare negli Stati Uniti: gli impegni con l'Inter Miami lo attendono immediatamente, con la partita di MLS contro i New York Red Bulls in programma sabato.