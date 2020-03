Vinicius Jr. si racconta: "Ho avuto solo tre giorni per scegliere tra Real Madrid e Barcellona"

Lunga intervista all'attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., pubblicata dalla rivista FourFour Two. La stella brasiliana ha raccontato nel dettaglio il suo trasferimento ai blancos nel 2017 (effettivo dal 12 luglio 2018): "Avevo ricevuto un'offerta dal Real e una dal Barcellona, ho avuto solo tre giorni di tempo per scegliere. Nella mia testa comunque le idee sono sempre state chiare: volevo giocare nel club migliore di tutti e per questo ho optato per il Real Madrid. I miei genitori erano stati inoltre in visita da entrambe le società e anche a loro era piaciuta più quella merengue", le parole dell'ex Flamengo