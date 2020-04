Wolverhampton, Raul Jimenez avvisa Real e United: "Niente clausola, ma costo almeno 40 mln"

Stella del Wolverhampton, Raul Jimenez è finito nel mirino di Manchester United e Real Madrid in vista della prossima stagione. A parlare del suo futuro, oggi ai microfoni di Marca, è stato così lo stesso attaccante messicano: "Non ho una clausola per risolvere il mio contratto, ma il Wolverhampton mi ha pagato 40 milioni di euro dal Benfica nel 2018 e non credo quindi che chiederà di meno alle squadre interessate", le dichiarazioni del classe '91.