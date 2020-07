Wycombe, Akinfenwa insultato da un avversario: "Mi ha dato del grasso bufalo d'acqua"

La FA ha aperto un'indagine dopo che Adebayo Akinfenwa, l'attaccante del Wycombe famoso per la sua enorme stazza, ha presentato una denuncia formale sostenendo di essere stato ripetutamente definito un "grasso bufalo d'acqua" da un tesserato del Fleetwood Town, durante la sfida disputata lunedì tra le due squadre. Akinfenwa si è dichiarato ferito e arrabbiato per l'episodio e per quell'insulto rivolto in tono dispregiativo: "Indipendentemente che ci sia stato del razzismo e dal contesto in cui è stato pronunciato l'insulto, se vogliamo che ci siano cambiamenti reali e duraturi abbiamo bisogno di educare tutti su questi temi", ha scritto su Twitter.