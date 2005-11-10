Ebnoutalib trascina l'Eintracht: 1-0 al Colonia, quinto gol in Bundes per l'attaccante tedesco

Younes Ebnoutalib riprende da dove aveva lasciato e trascina l'Eintracht Francoforte. L'attaccante tedesco è decisivo nel match contro il Colonia: la sua zampata al 77' regala tre punti ai padroni di casa, che risalgono in classifica; per il classe 2003, che ha anche esordito con la Germania nell'ultima sosta internazionale, è il quinto gol in campionato, un bottino che lo pone in testa alla classifica marcatori insieme a Patrik Schick.

Il programma completo della sesta giornata

Venerdì 16 ottobre

Eintracht Francoforte - Colonia 1-0

Sabato 17 ottobre

Union Berlino - Borussia Dortmund

Amburgo - Stoccarda

Werder Brema - Paderborn

Schalke 04 - Magonza

Elversberg - Augusta

Bayern Monaco - RB Lipsia

Domenica 18 ottobre

Bayer Leverkusen - Friburgo

Borussia M'Gladbach - Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Friburgo 13 punti

2. Borussia Dortmund 13

3. Bayern Monaco 11

4. Bayer Leverkusen 10

5. RB Lipsia 9

6. Augusta 8

7. Werder Brema 8

8. Eintracht Francoforte 8

9. Colonia 7

10. Magonza 7

11. Elversberg 7

12. Stoccarda 6

13. Amburgo 6

14. Schalke 04 5

15. Paderborn 4

16. Union Berlino 4

17. Hoffenheim 3

18. Borussia M'Gladbach 0