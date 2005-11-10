Ebnoutalib trascina l'Eintracht: 1-0 al Colonia, quinto gol in Bundes per l'attaccante tedesco
Michele Pavese
Younes Ebnoutalib riprende da dove aveva lasciato e trascina l'Eintracht Francoforte. L'attaccante tedesco è decisivo nel match contro il Colonia: la sua zampata al 77' regala tre punti ai padroni di casa, che risalgono in classifica; per il classe 2003, che ha anche esordito con la Germania nell'ultima sosta internazionale, è il quinto gol in campionato, un bottino che lo pone in testa alla classifica marcatori insieme a Patrik Schick.
Il programma completo della sesta giornata
Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0
Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Werder Brema - Paderborn
Schalke 04 - Magonza
Elversberg - Augusta
Bayern Monaco - RB Lipsia
Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Friburgo 13 punti
2. Borussia Dortmund 13
3. Bayern Monaco 11
4. Bayer Leverkusen 10
5. RB Lipsia 9
6. Augusta 8
7. Werder Brema 8
8. Eintracht Francoforte 8
9. Colonia 7
10. Magonza 7
11. Elversberg 7
12. Stoccarda 6
13. Amburgo 6
14. Schalke 04 5
15. Paderborn 4
16. Union Berlino 4
17. Hoffenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 0