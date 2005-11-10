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Ancora un addio in casa Milan: Giuliani saluta dopo cinque stagioni. L'attende la Germania

Ancora un addio in casa Milan: Giuliani saluta dopo cinque stagioni. L'attende la Germania TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:04Calcio femminile

Continuano gli addii in casa Milan Women. L’ultima calciatrice a salutare il club rossonero è la portiera Laura Giuliani, una colonna portante delle ultime cinque stagioni – era arrivata dalla Juventus nell’estate 2021 - che ha collezionato ben 125 presenze nelle varie competizioni. Ad annunciarlo è lo stesso club meneghino con una nota sui propri canali social: “Oltre 100 presenze con i nostri colori, indossati con orgoglio e passione. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, Laura Giuliani. Una volta Rossonera, sempre Rossonera”.

Il futuro dell'azzurra classe ‘93 dovrebbe essere nuovamente in Germania dove ha già militato dal 2012 al 2017 vestendo le maglie di Gutersloh, Herforder, Colonia e Friburgo. Sulle sue tracce infatti ci sarebbe lo Stoccarda che già nelle prossime ore potrebbe ufficializzare il suo arrivo.

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