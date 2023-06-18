Tommaso Maschio
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue in particolare l’attualità di Serie B e Serie C, tra notizie e approfondimenti sulle categorie professionistiche del calcio italiano.
notizie di Tommaso Maschio
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
23:34Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
23:21TMWSerie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto
23:04TMWSerie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
mercoledì 22 aprile
18:32Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"
17:56TMWMarino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
17:34TMWTrapani, le prossime tappe della battaglia legale: Antonini punta a ribaltare tutto l'8 maggio
17:17Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
15:58Serie C, gli arbitri dell'ultima giornata di campionato: Ubaldi ad Arezzo, Castellone per l'Ascoli
15:49TMWCriscitiello sulle squadre B: "In otto anni non hanno portato nulla di concreto al calcio italiano"
14:55Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso del Trapani sulla penalizzazione. Arriva la nota ufficial...
13:42Niente da fare per il Trapani, il CONI respinge il ricorso. Antonini: "Scandalo senza precedenti"
13:29Mantova, Trimboli: "Pochi punti per la salvezza. A Bolzano per dare il colpo di grazia al SudTirol"
13:13Spezia, Bandinelli parte per il ritiro. Vlahovic e Artistico no, ma per l'italiano c'è qualche spera...
12:55Trasferta a Venezia vietata agli empolesi: i lagunari aprono il settore ospiti ai propri tifosi
martedì 21 aprile
14:49Tensione Barletta-Bari, Leccese risponde a Cannito: "Parole non conciliabili col ruolo di sindaco"
14:34Favilli: "Col Bari è la gara dell'anno. Voglio tornare in Serie A. Magari assieme all'Avellino"
13:08La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
11:50Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
11:35Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
10:44Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
lunedì 20 aprile
14:22Incertezza in casa Juve Stabia, gli amministratori: "Noi unico riferimento per evitare strumentalizz...
13:06Fra nuovi documenti fiscali e proteste annunciate. Antonini pronto alla battaglia per il Trapani
11:18Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale all'orizzonte
11:04UfficialeInter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
10:10Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"
00:34Arrivano altri verdetti fra Serie C e Serie D: il Trapani retrocede, festa per Barletta e Folgore
00:19Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
domenica 19 aprile
22:47TMWLa Pro Vercelli guarda al Girone C per rinforzarsi: piacciono Riggio in difesa e Inglese in avanti
22:04Vicenza, Gallo: "C'è ancora la Supercoppa per salutare i tifosi. Futuro? Ne parleremo con calma"
21:04Il Barletta torna in Serie C, Romano: "Fortunato a incontrare Paci. Spero che l'avventura continui"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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