L’ex centrocampista di Newcastle e Manchester City Joey Bartonnei giorni scorsi ha parlato del calcio femminile spiegando che secondo lui per migliorarlo bisognerebbe cambiare la misura di pallone e porte: “Si tratta di uno sport diverso da quello maschile, che dovrebbe adattarsi al fisico e alla biologia delle donne. Le dimensioni delle porte e il peso del pallone dovrebbero cambiare per migliorare il prodotto e renderlo più interessante per gli spettatori. Se si continuerà invece a giocare con gli stessi strumenti degli uomini e le stesse regole si avrà un prodotto inferiore. - continua Barton come riporta il Mundo Deportivo - Credo che per le donne sarebbe ideale un pallone taglia quattro anziché cinque e credo che nessuno noterebbe la differenza”.